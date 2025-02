Acquista i ricambi online ma viene truffato, denunciati tre campani

Ordina dei ricambi auto per 1.200 euro senza mai riceverli. Grazie alla querela del malcapitato, un 69enne del posto, i carabinieri della stazione di Caldarola hanno individuato e denunciato tre uomini della provincia di Caserta a seguito di un’indagine sulla truffa online.

L’attività investigativa è partita lo scorso settembre dalla querela del pensionato che, avendo la necessità di acquistare alcuni ricambi per la sua auto si è imbattuto, tramite una ricerca su internet, in un sedicente ricambista di pezzi di auto usate. Questi, contattato telefonicamente, adducendo motivazioni varie ha invitato il caldarolese a contattare un altro ricambista, che avrebbe certamente soddisfatto la sua richiesta. Il 69enne ha seguito il consiglio, e dopo le contrattazioni ha versato, con bonifico bancario, 1.200 euro. Ma i ricambi non sono mai arrivati, e la somma non è stata restituita.

Tramite l’analisi dei tabulati telefonici e del flusso finanziario del bonifico bancario, i carabinieri hanno identificato i tre casertani, il primo dei quali, un 29enne, denunciato per truffa aggravata, mentre gli altri due, un 26enne e un 28enne, per favoreggiamento in concorso. L’Arma invita i cittadini a prestare sempre la massima attenzione con gli acquisti online, verificando l’affidabilità dei venditori e segnalando tempestivamente eventuali anomalie alle forze dell’ordine.