Acquisti con la carta di un’altra. Nei guai per ricettazione 68enne

Aveva fatto alcune spese, per oltre 200 euro con il bancomat che apparteneva a una donna: nei guai è finito un pensionato. I carabinieri della stazione di Treia, al termine delle indagini, hanno denunciato un 68enne residente a Mogliano. L’anziano è stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia presentata da una 67enne di Treia che aveva notato sul proprio estratto conto nove addebiti per spese varie, per un importo complessivo di 202 euro, effettuate da qualcuno con la propria tessera bancomat, che non aveva più.

Dagli accertamenti bancari condotti dai militari, è emerso che l’uomo, una volta entrato in possesso della carta di pagamento della vittima, aveva effettuato nove pagamenti, di importo inferiore a quello per cui è necessario l’inserimento del codice pin per l’autorizzazione alla spesa. Il bancomat era stato utilizzato in esercizi commerciali vari della zona.

A quel punto sono scattate le indagini bancarie e telematiche, supportate dalla visione dei sistemi di videosorveglianza, che hanno poi permesso di identificare l’uomo. Alla fine il 68enne è stato denunciato per i reati di ricettazione e indebito utilizzo delle carte di pagamento.