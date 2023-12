Acquisti e regali natalizi pensando alla beneficenza

"Pioggia di stelle" è il titolo dato all’iniziativa dell’Associazione commercianti Corridonia, che dalla favola ha messo in pratica una realtà coniugata in raccolta di beneficenza, con destinatario l’ospedale Salesi di Ancona, diventando così parte integrante di ogni evento programmato per il Natale corridoniano. "L’iniziativa è nata dalla sera alla mattina - ha illustrato la presidente dell’associazione Roberta Rocchi - ed il titolo è ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm, appunto ’La elle’, che parla della storia di una bambina povera e sola, la quale dona quel poco che ha alle persone più bisognose, poi quando non aveva più nulla, d’un tratto caddero delle stelle dal cielo, arricchendo così anche lei. Si tratta di una raccolta di beneficenza, dove chi partecipa lascia un’offerta e può scegliere un biglietto da un’ampolla in cui all’interno ci sono dei prodotti messi a disposizione dai negozi che fanno parte dell’associazione, ognuno di loro ha messo in palio degli omaggi ed ad aderire sono state anche delle aziende da fuori – ha aggiunto Rocchi –. È inoltre un modo per far girare più persone nelle attività commerciali ma la finalità è la beneficenza, poiché abbiamo il patrocinio di Fondazione Ospedale Salesi a cui andrà la somma che raccoglieremo. Abbiamo pensato che il Natale è dei bambini quindi ci sembrava giusto impegnarci in questa direzione anche per sensibilizzare soprattutto i bimbi stessi verso chi è meno fortunato – ha chiosato Rocchi - la cittadina in questi primi giorni ha risposto bene e noi saremo presenti ad ogni evento inserito nel cartellone natalizio allestito dal Comune insieme alla Pro Corridonia, fino al termine delle festività, il 6 gennaio". Prossimo appuntamento sabato in piazza del Popolo quando nel pomeriggio andrà in scena il laser show e la musica del "Xmas OnAir 23".

Diego Pierluigi