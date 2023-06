Acquisti, le famiglie stringono la cinghia

Nel 2022 nelle Marche sono stati spesi in beni durevoli un miliardo e 713 milioni di euro, il 4,7% in meno rispetto al 2021. Una flessione che, come rileva l’Osservatorio dei consumi Findomestic, in collaborazione con Prometeia, è fra le peggiori rispetto alla media nazionale (-2,7%), preceduta solo da Basilicata e Calabria. In provincia di Macerata, in cui il reddito pro capite nel 2022 si è attestato a 21.474 euro, gli acquisti in beni durevoli hanno raggiunto quota 343 milioni, il 3,9% in meno rispetto al 2021, 2.683 euro a famiglia (-3,3%). Nel maceratese si è speso più per le auto usate (97 milioni, -1,9% che è il miglior dato a livello regionale) che per le nuove (75 milioni, -18,2%). I motoveicoli valgono 10 milioni di euro, con un calo del 5,5% che relega Macerata al 102° posto fra le 107 province italiane. Crescono più della media nazionale la spesa per gli elettrodomestici (+5,1%, per un valore di 28 milioni) e quella per la telefonia, superiore di ben 8 punti percentuali (+11,8%, per 29 milioni) al dato italiano. Nell’information technology (11 milioni, -7,6%) Macerata, con 88 euro, è in coda alla classifica regionale della spesa media per famiglia. "A penalizzare la regione è stata la contrazione della spesa nei comparti delle auto nuove e usate", commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio Findomestic. "Se gli elettrodomestici crescono più della media, non avviene altrettanto per i mobili, mentre arretra a doppia cifra l’elettronica".

f. v.