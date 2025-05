Acquisti online con truffa, scoperti gli autori

Pubblica online un annuncio di vendita di un tavolo, ma finisce per pagare lei tre bonifici. Alla fine i due responsabili della truffa sono stati denunciati dai carabinieri. Nei guai sono finiti un 28enne della provincia di Ferrara e un 46enne della provincia di Torino, ritenuti responsabili della truffa ai danni di una 45enne, residente a Monte San Giusto.

A gennaio la donna aveva pubblicato, su una delle tante piattaforme di commercio on-line, un annuncio di vendita di un tavolo al prezzo di 500 euro. Dopo essere stata contattata dal sedicente acquirente e aver preso gli accordi sulla compravendita, l’acquirente è riuscito a convincere la donna a effettuare tre bonifici, per un totale di 640 euro, su due diversi conti correnti. Solo troppo tardi la donna ha capito di essere stata raggirata, e a quel punto ha sporto denuncia ai carabinieri. Così sono state avviate le indagini telematiche e bancarie e i militari della stazione di Monte San Giusto, alla fine, sono arrivati all’identificazione del truffatore e del suo complice. Infatti, l’analisi dei flussi bancari ha consentito di individuare i titolari dei due conti correnti destinatari dei bonifici fatti dalla vittima, e anche di bloccare su uno di essi la somma di 270,80 euro, attraverso una procedura di congelamento precauzionale.

Anche i carabinieri della stazione di Potenza Picena hanno denunciato un 25enne di Laterza per truffa aggravata perpetrata ai danni di un 69enne del posto. In quel caso, era stata messa online l’offerta di una stufa a pellet a 350 euro, tramite un sito falso di vendite. Il 69enne ha ordinato e pagato la cifra richiesta con un bonifico, ma la stufa non è mai arrivata. Anche in questo caso le indagini telematiche e bancarie effettuate hanno permesso di identificare il titolare del conto corrente, che è stato quindi denunciato per truffa.

Chiara Marinelli