"Acquisti utilizzando il bancomat di un disabile"

Con il pretesto di accompagnare un amico disabile, l’avrebbe convinto a fargli usare il suo bancomat per le sue spese personali. Per questo un portorecanatese di 31 anni si trova sotto processo, imputato di indebito utilizzo di carte di credito e circonvenzione di incapace.

Ma lui nega tutto ed è pronto a dimostrare di non aver mai approfittato del suo amico.

I fatti - allo stato ancora da chiarire in tribunale - sarebbero avvenuti a gennaio dell’anno scorso a Recanati. Il 31enne avrebbe spesso fatto da accompagnatore a un 34enne sordomuto e incapace di comunicare con la scrittura.

A un certo punto però la madre del disabile, controllando il conto corrente del figlio, avrebbe trovato una serie di prelievi e acquisti online che

non riusciva a ricostruire. Avrebbe chiesto conto al figlio, e questi avrebbe fatto capire che era stato il suo accompagnatore a prendere quelle somme, così era partita

la denuncia.

Dalle indagini, sarebbe emerso che il portorecanatese avrebbe preso circa 3mila euro in un mese al suo amico, comprando anche alcuni articoli online, articoli che in seguito, con una perquisizione, erano stati trovati a casa sua, come una pistola scacciacani, un lampeggiante

e delle borchie particolari per l’auto. Così il 31enne è finito sotto processo.

Ieri mattina per lui si è tenuta la prima udienza, rinviata dal giudice Andrea Belli al 9 luglio, per iniziare a sentire i primi testimoni citati dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini.

Il recanatese non si è costituito parte civile al processo. L’imputato, difeso dall’avvocato Aldo Rino Sichetti, respinge ogni accusa. Il suo amico, che aveva una certa autonomia e si spostava anche da solo in auto, avrebbe fatto da sé i prelievi contestati e lui non gli avrebbe mai sottratto un euro; per dimostrarlo, già alla fine delle indagini aveva chiesto di esaminare i filmati delle banche dove sarebbero stati fatti i prelievi di contanti. Quanto agli acquisti online, si sarebbe trattato di articoli che il recanatese voleva per sé, ma nel timore che la madre potesse fare delle obiezioni aveva chiesto all’amico di prenderglieli, pagando con il suo bancomat, e poi anche di tenerglieli. Ci sarebbero anche delle immagini che potrebbero documentare chi fosse a utilizzare gli articoli sequestrati a casa dell’imputato. L’uomo dunque si dichiara del tutto innocente, ed è sicuro di poter dimostrare in aula di non aver commesso alcun reato.

