"Acquisto annullato dopo tre anni per una svista del tribunale. Ora chi mi ridarà i soldi del mutuo?"

Il tribunale di Macerata (foto Calavita); in piccolo l’imprenditrice Laura Lai

Macerata, 15 gennaio 2023 – “Ho acquistato un terreno a Gualdo nel 2019 e da allora ho iniziato a pagare il mutuo. Ci ho potuto mettere piede solo lo scorso novembre e ora, dopo tre procedimenti che mi avevano dato ragione, è arrivata una sentenza che annulla il mio acquisto. Con questo investimento, la mia famiglia e io speravamo in una rinascita dopo il terremoto. Ma ora non sappiamo davvero cosa fare". Laura Lai è affranta mentre racconta l’incredibile vicenda giudiziaria di cui, purtroppo, si ritrova a essere protagonista. Lei e la sua famiglia hanno un’azienda agricola, allevano ovini e bovini e vendono formaggi e carni. Nel 2019 va all’asta un terreno su cui avrebbero potuto ampliare l’attività, penalizzata dopo il terremoto. Lai è l’unica a partecipare all’asta e a ottobre 2019 il tribunale firma il decreto di aggiudicazione.

"Il debitore – racconta l’imprenditrice – ha fatto subito opposizione agli atti esecutivi, dicendo che la pubblicità sul portale delle aste era stata fatta solo per 36 giorni invece di 45". In aula, l’avvocato Claudio Marcolini spiega che in quel periodo mancavano i regolamenti di esecuzione su quell’aspetto, entrati in vigore successivamente, e il giudice gli dà ragione. Allora il debitore propone un reclamo, ma anche questo è respinto. L’aggiudicazione a Lai diventa definitiva e lei paga quanto richiesto, 120mila euro. "Per farlo – prosegue l’imprenditrice – avrei potuto fare un mutuo ipotecario, ma non è stato possibile perché il perito della banca non ha mai potuto fare accesso al terreno. La proprietà infatti era stata nel frattempo affittata al padre del debitore, che non mi lasciava entrare. Quindi ho dovuto accendere un mutuo senza ipoteca, e soprattutto ho dovuto avviare una causa per dimostrare che quel contratto di affitto era nullo. C’è voluto tempo, ma alla fine le mie ragioni sono state riconosciute e finalmente lo scorso novembre abbiamo preso possesso della proprietà, che avevamo comprato dal tribunale nel 2019".

Ma nei giorni scorsi, è arrivata la sentenza nel merito avviata dal debitore e questa volta il tribunale ha accolto i rilievi: non erano stati rispettati i termini per la pubblicità dell’asta, e l’aggiudicazione è nulla. E questa è una doccia fredda che ora paralizza Laura Lai e la sua famiglia. "Intanto, dal 2019 sto pagando il mutuo, duemila euro al mese, e dovrò continuare a farlo. I soldi che io ho dato al tribunale sono andati ai creditori, dunque non sarebbe facile recuperarli. Non posso fare altri mutui, né partecipare ad altre aste. Potrei prendermela con chi ha fatto la pubblicità per meno giorni del dovuto, ma dovrei prima fare il ricorso in Cassazione, per il quale ci vogliono altri soldi e soprattutto anni, prima di avere la sentenza definitiva. Dunque, adesso cosa dovremmo fare noi? Abbiamo investito tutti i nostri soldi, abbiamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il tribunale con la speranza di poter ripartire dopo il terremoto, e ci ritroviamo con meno soldi di prima senza avere alcuna colpa. Pensavamo che quell’acquisto fosse sicuro, e invece a distanza di tre anni viene fuori che la procedura è stata fatta male? Non è possibile".