Acquisto del Parco dei laghetti. Mozione approvata in consiglio

Parco dei laghetti: è stata approvata la nostra mozione volta all’acquisto dell’area da parte del Comune. È quanto rende noto l’ingegnere Tommaso Gaballo (nella foto), iscritto al Pd locale e consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura, che dà aggiornamenti sulla situazione del parco dei laghetti a Porto Potenza.

"Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione unanime della mozione con la quale si impegna l’amministrazione a promuovere un tavolo di confronto con il curatore fallimentare – spiega Gaballo –. Complici i quattro mesi di ritardo nella discussione (la mozione era stata presentata il 31 dicembre), e il fatto che sono stati già esperiti cinque tentativi di vendita con un prezzo a base d’asta ormai sceso sotto a 873.756 euro, si è raggiunta una condivisione sull’urgenza di intraprendere un’azione valutando anche le opportunità di trattativa diretta concesse dalla normativa fallimentare e dalla riforma Cartabia. Per tale ragione – aggiunge –, come minoranza abbiamo accolto l’emendamento proposto dal capogruppo di maggioranza Mirco Braconi per incardinare la discussione all’interno della prima commissione consiliare permanente".

Oltre a ciò, secondo l’esponente dell’opposizione ci sono pure altre criticità. "Dovranno essere risolti i problemi evidenziati dall’amministrazione in termini di carenza di risorse finanziarie e valutazioni sui costi di manutenzione e gestione del parco – riprende Gaballo –, che quest’anno non hanno consentito l’organizzazione della tradizionale festa del Primo maggio. Con questa mozione, confermiamo il nostro impegno nel valorizzare un’area di pregio paesaggistico, ambientale e naturalistico presente nel territorio a suo tempo recuperata con scelte lungimiranti. Con tale iniziativa si evidenzia l’importanza della trasparenza nei confronti dei cittadini".