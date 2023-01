Acquisto del terreno annullato "Fatta giustizia dopo oltre tre anni"

di Paola Pagnanelli

"Finalmente la giustizia ha trionfato! Qualcuno voleva approfittare delle mie disavventure ma fortunatamente la verità è emersa dandomi ragione". Così Edoardo Batassa commenta la sua versione della storia, raccontata nei giorni scorsi dall’allevatrice di Gualdo Laura Lai. La donna aveva acquistato un terreno nel 2019 da un’asta fallimentare. Il proprietario aveva fatto diverse opposizioni, sempre respinte, fino a quando nei giorni scorsi il tribunale gli ha dato ragione, annullando la vendita: l’avviso era stato reso noto per meno giorni di quelli previsti dalla legge, quindi è tutto da rifare.

Intanto però l’allevatrice ha già pagato la somma prevista per l’acquisto, e dal 2019 paga duemila euro al mese di mutuo. Ora si ritrova senza terreno, senza possibilità di altri investimenti, con il mutuo da pagare e il morale a terra: "Speravamo di ripartire dopo il terremoto – aveva detto –, invece ora non sappiamo davvero cosa fare". Soddisfattissimo invece il proprietario del fondo venduto all’asta, che ora torna a lui. "A causa di mutui eccessivamente onerosi contratti con le banche oltre quindici anni fa – spiega – mi sono trovato in gravi difficoltà tanto che le banche mi hanno pignorato gli immobili che mi servivano per la mia attività di agricoltore. Dopo molti anni dal pignoramento e svariati tentativi di vendita, nel maggio 2019 è stato pubblicato l’ennesimo avviso che prevedeva la vendita per il 26 giugno 2019 di tutti i beni pignorati, periziati dal tribunale per un oltre 450mila euro. L’avviso presentava evidenti irregolarità perché pubblicato tardivamente rispetto al termine di legge, e perché non indicava correttamente dove si trovavano gli immobili, impedendo a molti che avrebbero voluto e potuto partecipare alla vendita di fare le offerte. Ciò nonostante gli immobili erano stati venduti a circa 115mila euro. Mi sono rivolto perciò ad un importante studio legale di Roma che ha curato le fasi dell’opposizione e, attraverso l’avvocato Francesco Pascucci, ho dimostrato che vi erano acquirenti pronti a offrire somme notevolmente superiori a quelle offerte dalla società agricola Lai. Nonostante ben due provvedimenti iniziali cautelari e provvisori, emessi da disattenti giudici, che avevano negato le mie ragioni, finalmente il tribunale di Macerata, nella persona di un attento e preparato giudice, Angelica Capotosto, dopo ben tre anni e mezzo di causa ha accertato in maniera precisa e inequivocabile, i miei diritti e i gravi vizi della procedura esecutiva".

Batassa accusa la società agricola di "piangere lacrime di coccodrillo. Per me purtroppo l’odissea non finirà qui perché so che la procedura di vendita dovrà essere riaperta nuovamente, ma resterò vigile ed attento affinché tutto venga svolto in trasparenza e nel rispetto delle regole".