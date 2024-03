Acrobazie, danza e musica. Al Feronia c’è il Duo Kaos

Arriva l’ultimo appuntamento della stagione di circo contemporaneo a San Severino: sabato dalle 20.45 va in scena il Duo Kaos, compagnia di acrobati italo-guatemalteca che, dopo la residenza artistica al teatro Feronia, sempre al Feronia presenta lo stato dei lavori del loro nuovo Flora. Lo spettacolo, con la regia di Giacomo Costantini e coprodotto dal SIC, vede in scena l’acrobata e creativa Giulia Arcangeli, l’artista multidisciplinare Luis Paredes Sapper e l’attrice, musicista e acrobata Clio Gaudenzi.

Un work in progress adatto a tutta la famiglia, tecnico e poetico allo stesso tempo, in cui la sperimentazione circense incontra altri linguaggi della scena, come danza, teatro e musica dal vivo. Destrezze ben note nella storia del circo come bicicletta acrobatica, manipolazione di oggetti, palo oscillante e mano a mano, in questo lavoro diventano congegni fluidi di un universo immaginifico in cui natura e uomo sembrano convivere, per una volta, in armonia. In un paesaggio scenico dai colori terrigni due figure camminano l’una verso l’altro, mentre lo spazio ruota e immerge lo spettatore in una dimensione onirica modellata da lente metamorfosi e da equilibri silenziosi del mondo naturale. L’alba lascia spazio al giorno, il tramonto alla notte in un presente che rivela tracce di passato: reale e immaginario si fondono facendo emergere vaghe reminiscenze di storie lontane, visioni meravigliose di un "pianeta che verrà". Biglietti a 12 euro (8 ridotto per abbonati alla stagione di prosa e giovani fino a 14 anni compiuti). Prevendita alla Pro Loco, vendita al botteghino del Feronia dalle 18 del giorno dello spettacolo. Info: 0733.638414, 0733.634369, 071.2133600.