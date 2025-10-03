Acrobazie e magia, show a Clown&Clown

La consegna del premio "Clown nel cuore 2025" a Luca Trapanese, attivista e scrittore che ha adottato una bambina con sindrome di Down rifiutata da numerose famiglie, che lo ha portato a essere il primo uomo single e dichiaratamente gay a essere riconosciuto genitore nel nostro Paese, sarà uno dei momenti più emozionanti dell’ultimo fine settimana con il "Clown&Clown", il festival internazionale di clownerie e clownterapia, arriva alla 21esima edizione che si svolge tradizionalmente nella prima settimana di ottobre a Monte San Giusto. Ideato nel 2005 dalla compagnia Mabò Band il festival, che quest’anno vede come media partner il nostro giornale, proseguirà domani e domenica tra le vie e le piazze della Città del Sorriso che saranno animate da numerosi spettacoli con artisti e compagnie di rilievo nazionale e internazionale. Tra i protagonisti figurano il clown argentino Tomate, la compagnia svizzera Panorama Kino Theatre, il collettivo musico-teatrale italiano Rusty Brass, dal Cile l’acrobata Mistral con le sue evoluzioni al palo cinese e l’artista multidisciplinare El Kote con la sua bizzarra bicicletta gigante. Completano il programma delle esibizioni in strade e piazze la compagnia italo-cilena Chalibares, l’artista di strada e improvvisatore Claudio Mutazzi, la compagnia Il Giardino dei Pupazzi con i suoi burattini comici, l’Orchestra Parallela composta da ragazzi con disabilità, musicisti professionisti, operatori socio-sanitari e allievi e il clown Giorgio Bertolotti. Domani, alle 21.30, sotto al tendone del pala Coface Cirkus, il pubblico potrà assistere a "La Dolce Follia" della compagnia Teatro nelle foglie. Seguirà, alle 22 sul palco di piazza Aldo Moro, lo spettacolo di Mister David and The Family Dem, una vera "rock family" circense composta da mamma, papà e quattro figli. Domenica, per motivi di sicurezza l’accesso al festival sarà a numero chiuso, con biglietto di ingresso che permetterà di assistere a tutti gli eventi. I biglietti sono di 8 euro per gli adulti, 5 euro dai 9 ai 17 anni di età e gratuito per bambini fino agli 8 anni, con biglietterie all’ingresso della Porta Romana. Come da tradizione il festival si concluderà con "Rimbalzi di gioia", un grande spettacolo ricco di artisti e di sorprese che culminerà col mare di palloncini che rimbalzerà sopra la piazza. Presentato dai comici Didi Mazzilli e Enzo Polidoro, l’evento prevede la partecipazione di Angelo Pisani del duo comico Pali e Dispari, di Mister David and The Family Dem, del clown argentino Tomate e di Silke Pan, acrobata tedesca rimasta vittima di un grave incidente nel 2007 che le ha provocato una lesione spinale.