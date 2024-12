Acrobazie e mondi fantastici pronti a incantare il pubblico

"Les Farfadais", una delle compagnie di spettacolo più apprezzate al mondo, porterà in scena "Éveil" al Teatro Rossini sabato alle 21.15. Dopo aver registrato il sold out in più di 100 repliche in Francia e dopo aver stregato gli spettatori nel precedente minitour estivo italiano, "Éveil" torna arricchito e potenziato per affrontare la prima tournée nei prestigiosi teatri italiani. È uno spettacolo unico, poetico, innovativo con acrobazie mozzafiato, in grado di immergere lo spettatore in un mondo incantato, fatto di creature fantastiche, atmosfere oniriche, personaggi indimenticabili. È la storia di un incontro tra creature diverse provenienti da mondi lontani: dapprima prevale la diffidenza, ostilità, poi attraverso un percorso di conoscenza si giunge ad un finale di armonia. Una favola ricca di azione e acrobazie, divertente e toccante. Biglietti in vendita on line sui circuiti TicketOne , Ciaotickets o alla biglietteria del Teatro Rossini.