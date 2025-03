Ad Androgynus il Premio del pubblico. Oggi sul palco c’è Piccolo G

Androgynus, all’anagrafe Gabriele Bernabò, 27 anni di Grosseto, ha vinto il Premio del pubblico Banca Macerata. Glielo hanno consegnato il rettore di Unicam Graziano Leoni e Toni Guardiani, direttore generale di Banca Macerata. "Ho ascoltato le canzoni e le storie di questi giovani cantautori. Sono rimasto colpito, oltre che dal loro talento, anche dalla loro grande profondità e sensibilità. In un momento in cui ciò che accade nel mondo può spaventarci, la presenza di questi ragazzi ci offre una rinnovata speranza" ha detto il rettore Leoni.

Ci sono 13 studenti di Unicam nelle Audizioni live di Musicultura, impegnati in giuria e nella redazione di Sciuscià. "Con soddisfazione consegniamo il Premio del pubblico ad Androgynus – ha detto Guardiani –, è un piacere per me personale e per Banca Macerata essere al fianco di Musicultura, con cui condividiamo i valori di sostegno ai giovani talenti e di promozione della cultura nel territorio".

Con le canzoni "Inseparabili" e "L’eterno" in un outfit di grande impatto, una tutina metallizzata che richiama David Bowie, Androgynus ha sbaragliato gli altri artisti della serata conquistando il pubblico del Lauro Rossi di Macerata. "L’eterno è solo un attimo" dice nella canzone "L’eterno", un invito a vivere con intensità l’istante. L’artista vince tre premi al Rock Contest, nel 2023 si esibisce inl tour di Lucio Corsi e consegue la laurea in violino al conservatorio Santa Cecilia di Roma. Nel 2024 la Siae finanzia il suo secondo Lp "L’Eterno è solo un attimo".

Sul palco si sono esibiti anche Nilo, 23 anni, nome d’arte di Daniele Delogu, cantante, songwriter e polistrumentista di Sassari; Frammenti, il duo veneto composto da Francesco e Antonio; Bambina, nome d’arte di Bina Cesario, 24enne di Rossano; l’abruzzese Arrigo; la 19enne di Milano Elsa Turco.

Oggi si esibiranno Piccolo G di Macerata e Bela di Ancona, con loro sul placo del festival Bluesy di Crema, Maurizio Vizzino di Latina, Silvia Lovicario di Nuoro ed Emanuele Colandrea di Latina.