Ad Astea l’Oscar per il bilancio "Migliore performance gestionale"

Astea, società di servizi, fa il bis e per il secondo anno consecutivo è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio riservata alle migliori performance gestionali. Il riconoscimento è stato deciso da un comitato scientifico coordinato da Cesare Pozzi, docente dell’Università Luiss Guido Carli ed è promosso da Industria Felix Magazine, il trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore. Astea Spa è stata premiata in quanto migliore media impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nelle Marche. In totale l’analisi ha tenuto conto di oltre 700mila attività del Centro Italia, di cui 140mila nella sola regione Marche, nella quale solo in 6 hanno ottenuto l’Alta Onorificenza di Bilancio. A ritirare la pergamena sono stati l’amministratore delegato di Astea Fabio Marchetti e la dirigente della gestione amministrativa del Gruppo, Lucia Maceratini. "Dopo l’Oscar di Bilancio che ci è stato riconosciuto da Ferpi nella sezione delle Pmi e l’attestato dei giorni scorsi del Financial Times come azienda attenta alla lotta contro l’inquinamento - commenta Marchetti - questo riconoscimento consolida l’affidabilità della nostra azienda". "Se abbiamo raggiunto questo traguardo - commenta Maceratini - lo dobbiamo al lavoro quotidiano che è sempre serio, mirato ai risultati e soprattutto di squadra, importanti gli investimenti nel rinnovamento strutturale della sede, che ne ha aumentato la funzionalità, e quelli per la formazione del personale, finalizzando il lavoro per crescere sia a livello individuale che di squadra".