Addestramento per l’aeronautica. La lezione con gli esperti per gestire un incendio al chiuso

Nella base situata a Porto Potenza del centro di formazione aviation english di Loreto, si è tenuta un’importante attività di addestramento tra forze armate soprannominata "Camera a fumo", fondamentale per preparare al meglio il personale specialista antincendi dell’aeronautica militare. L’iniziativa ha visto la partecipazione del colonnello Fulvio Franzinelli del comando logistico Am – servizio dei supporti, dell’ingegnere Pierpaolo Patrizietti, comandante dei vigili del fuoco di Ancona e dell’ingegnere Leonardo Rampino, comandante dei vigili del fuoco di Macerata, col supporto dell’Acismom e della Croce Rossa.

All’interno della struttura il personale ha perfezionato le tecniche da adottare in ambienti confinati, bui e in presenza di sostanze aerodisperse pericolose o tossiche. Questa fase dell’addestramento ha come obiettivo il miglioramento dell’autocontrollo dei partecipanti, la gestione dello stress da panico e l’ottimizzazione dell’uso dei dispositivi di protezione. Risulta fondamentale, infatti, che ogni operatore impari a reagire in modo adeguato e professionale in scenari ad alta pressione, riducendo i rischi per sé stessi e per gli altri.

Il centro di formazione aviation english svolge un ruolo chiave nella preparazione del personale anticindenio e nel 2024 ha ospitato dieci sessioni addestrative, coinvolgendo 91 frequentatori provenienti da 16 diversi enti di forze armate. Nella stessa giornata, all’interno della sede di Loreto, si è svolta la sessione di manovre di primo soccorso con defibrillatore con i militi della Croce Rossa.