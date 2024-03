Addetti alle manutenzioni. Quattro posti in una coop Studio legale cerca laureati/e per attività di marketing e comunicazione. Cooperativa cerca addetti al verde, ditta edile escavatoristi, azienda metalmeccanica tecnico per cantieri. Requisiti specifici per ciascuna posizione. Curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it.