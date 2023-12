Addetto alla gestione di torni e frese

Azienda settore metalmeccanico cerca un addetto alla gestione di macchine cnc (torni e frese) in età di apprendistato, ma valuta anche figure esperte nel ruolo/settore. Sede di lavoro: Colmurano (codice offerta 417916, scadenza 29 dicembre). Calzaturificio cerca un/a addetto/a alla manovia anche prima esperienza. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 2842, scadenza 1 gennaio). Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a-pizzaiolo con almeno una minima esperienza nel ruolo/settore. Sede di lavoro: Tolentino (codice offerta 76482, scadenza 5 gennaio). Impresa edile cerca un carpentiere in cemento esperto in possesso delle patenti C+D. Sede di lavoro: San Severino Marche e presso altri cantieri della provincia di Macerata (codice offerta 386963, scadenza 6 gennaio). Privato cerca una badante 24/24 esperta automunita preferibile con conoscenza della lingua francese. Sede di lavoro: San Severino Marche (codice offerta 194652, scadenza 7 gennaio). Inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it inserendo il codice offerta