Addetto allo stampaggio, geometra e muratore

Centro per l’impiego di Civitanova. Un addetto allo stampaggio, fusione. Preparazione stampi, programmazione e avviamento macchine, gestione forni fusori, controllo qualità fusione, manutenzione ordinaria delle macchine. Contratto a tempo determinato (trasformabile/rinnovabile), tempo pieno (codice offerta 484240/2, scadenza 3 febbraio). Per candidarsi inviare il cv a info@labmoda.eu. Un geometra di cantiere (codice offerta 390878/18, scadenza 2 febbraio). Un muratore in mattoni (codice offerta 390878/17, scadenza 2 febbraio). Per queste due offerte contattare la ditta: RI.COSTR.EDIL S.R.L.S. 071/8743552 ricostredilufficio@gmail.com. Un impiegato amministrativo (codice offerta 445376/3). Contattare la cooperativa: Angel Ranger società cooperativa, contrada Moglie 2, Montelupone: 3478627999 angelranger.soc.coop@gmail.com.