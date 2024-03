Addetto commerciale e impiegato amministrativo

Azienda di progettazione servizi energie cerca un addetto commerciale per la zona del Centro Italia. Si richiede esperienza nel ruolo e disponibilità ad effettuare trasferte. Si offre contatto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di proroga a tempo indeterminato (codice offerta 19443/3). Società di consulenza alle imprese di Macerata cerca un impiegato amministrativo da inserire con borsa ricerca per mansioni di redazione/controllo ordini di acquisto e vendita, registrazione e controllo fatture in entrata e uscita (codice offerta 439777/3). Studio commerciale di Macerata cerca impiegato/a amministrativo addetto alla contabilità. Richiesta conoscenza del pacchetto office, diploma di ragioneria ed equipollenti, o laurea in Economia ed equipollenti. Si offre tempo determinato trasformabile o apprendistato (codice offerta 73955/6). Lavanderia di Macerata cerca una stiratrice con un minimo di esperienza. Si offre un tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroga (codice offerta 301261/1). Curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it.