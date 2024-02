Addetto esperto e capace di seguire il parco fornitori

Azienda nel settore metalmeccanico ricerca addetto ufficio acquisti. La persona si dovrà occupare di: gestire il parco fornitori dell’azienda, contribuire alla ricerca e alla selezione di nuovi fornitori, collaborare con il reparto qualità, ecc..Si valutano solo curriculum con esperienza consolidata nel ruolo con una buona conoscenza della lingua inglese (codice offerta 198510/9, scadenza 18 febbraio). Azienda di Macerata cerca un riparatore di apparecchi elettrici e elettrodomestici. Si valutano anche profili da formare, richiesta età di apprendistato. Preferibile essere residente nel raggio di 15/20 km da Macerata Orario di lavoro: 8.30 - 12.30/15 - 19.30 (codice offerta 217192/2, scadenza 18 febbraio). Azienda settore edile, ricerca un Muratore con esperienza, per cantieri a Macerata, Recanati e Gualdo. Si offre tempo pieno determinato per 6 mesi rinnovabile e/o trasformabile (codice offerta 390878/10, scadenza 25 febbraio). Per queste offerte inviare cv a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.