Addio a Biancucci, è stato uno dei fondatori della Virtus Basket

S’è spento a 79 anni a Fermo, dove si era trasferito da Civitanova Alta alcuni anni fa, Norberto Biancucci. Fu uno dei fondatori della Virtus Basket, nata nel 1985 dalla fusione della Vultur Civitanova con la Ccl Montegranaro. Lascia la moglie Marina, bravissima speaker radiofonica nell’ "età dell’oro" delle emittenti private, e la figlia Francesca, pallavolista in gioventù. Quand’era alla Virtus, Biancucci seppe farsi apprezzare non solo per la passione e la competenza coltivate già nella sua Milano seguendo da tifoso le gesta dell’Olimpia, ma anche per la compostezza e l’educazione: doti non comuni nei sulfurei ambienti sportivi. Era dirigente addetto agli arbitri, un incarico che gli calzava a pennello. Appresa la notizia della sua scomparsa, il presidente Nicola Moretti e la Virtus tutta hanno commemorato l’amico di un tempo dedicandogli un post sul profilo Facebook del club. Prima della pensione, Biancucci si era distinto come rappresentante di prodotti d’acciaio. Il funerale alle 11 di stamane a Fermo, nella chiesa di san Francesco.

Mario Pacetti