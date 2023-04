Addio a Brandelli, talent scout del calcio

di Diego Pierluigi

Ha gettato nello sconforto il mondo del calcio maceratese, la scomparsa di Fabrizio Brandelli, 53enne di Corridonia che si è spento all’ospedale di Civitanova a seguito di una malattia contro la quale combatteva da tempo. Talent scout, oltre che insegnante, considerando che fu uno dei primi agenti Fifa a livello nazionale, aveva scoperto diverse giovani promesse del calibro di Douglas Costa, brasiliano con trascorsi al Bayern Monaco e Juventus, poi Omar Khailoti, difensore passato dal Bologna in serie A, e oggi al Novara ma prima segnalato alla Sangiustese, una delle realtà dove collaborava, come ricorda il segretario Massimo Formentini. "Un ragazzo squisito, tranquillo e molto competente – ha affermato –. Spesso veniva al campo, più che altro si interessava di settori giovanili tant’è che portò Khailoti nel nostro primo anno di serie D. Di sicuro aveva un buon feeling con i ragazzi, anche perché era una persona dalle buone maniere". "L’ultima volta l’ho sentito a Natale – ha ribadito il patron rossoblù Andrea Tosoni –, mi aveva fatto i nomi di alcuni ragazzi ma credo sentiva che non ce l’avrebbe fatta. Era una brava persona, a lui mi legava un rapporto di stima, inoltre aveva anche un occhio tecnico per i giovani". Molto legato poi alla società di calcio della sua città. "Era ben voluto da tutti – ha precisato Ferruccio Bistosini, presidente dell’asd Corridonia –. Mi spingeva sempre a puntare sui giovani, un mondo di cui era profondo conoscitore e sapeva che rappresentavano l’avvenire, tant’è chesi era messo a disposizione nel dare una mano, un principio di collaborazione l’avevamo abbozzato ma la malattia non gli ha lasciato scampo. Una persona capace e pacata di cui ho un bellissimo ricordo".

Sono stati tanti i messaggi di cordoglio di quanti lo conoscevano come Fiorenzo Pettinari, docente dell’Ipsia "Corridoni" e allenatore. "Un appassionato di calcio giovanile – ha sottolineato –, aveva una predisposizione nel capire se qualcuno avrebbe potuto avere un futuro nelle categorie professionistiche. È vero che fu uno dei primi a scoprire Douglas Costa prima che arrivasse in Europa, visto che era stato alcuni mesi in Brasile a seguire scuole calcio. Era un grande conoscitore anche dell’aspetto giuridico, essendo laureato in giurisprudenza tant’è che fu uno dei primi in Italia ad ottenere il patentino di agente Fifa. Una persona mite, è stato inoltre all’Ipsia di Corridonia come assistente dei ragazzi con disabilità e contro la sua malattia ha lottato come un leone". Fabrizio lascia la madre Antonia Lucia. Il rito funebre verrà celebrato oggi (alle 9.30) alla Chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato di Corridonia.