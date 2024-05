Addio a Bruno Menghini della storica ditta CM

Si è spento all’età di 90 anni, all’ospedale di Civitanova, il recanatese Bruno Menghini (nella foto), molto conosciuto in città essendo stato socio e titolare della CM di Caporaletti e Menghini, nota ditta operante nel settore dell’elettricità fin dagli anni settanta. Ha lavorato per enti pubblici e privati. In vita ha sempre coltivato la passione per le biciclette. I funerali si svolgeranno questa mattina alle 10 nella chiesa di San Francesco. Lascia la moglie Maria Pia, il genero Paolo e i nipoti Mirko e Cristiano.