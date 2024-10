Addio a Bufalini, una vita spesa per il mare

Addio all’armatore civitanovese Mariano Bufalini. Il comandante del motopeschereccio "Ferdinando" si è spento dopo aver lottato contro un male, lasciando un vuoto tra familiari, colleghi e amici. Bufalini era sempre presente e pronto a sfidare le avversità del mare, ma anche a spendersi per le cause della categoria. Era vicepresidente della cooperativa "Casa del pescatore". "Era uno dei più abili – lo ricorda il collega e assessore Francesco Caldaroni –, usciva anche con il mare in cattive condizioni. Un gran lavoratore e umanamente una persona davvero brava". Il funerale sarà domani alle 10.30 al Cristo Re.

f. r.