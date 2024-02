Addio a Caponi. Grande impegno nel volontariato

Ha destato profondo cordoglio, in tutta la comunità settempedana, la notizia della prematura scomparsa di Ernesto Caponi venuto a mancare, all’età di 55 anni, venerdì pomeriggio. A darne il triste annuncio la moglie Patrizia, la figlia Virginia con Samuele, la mamma Teresa, la sorella Paola con Gianluca, i nipoti e i parenti tutti. Da tempo Caponi combatteva contro un male che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari.

Volontario del gruppo comunale di Protezione Civile viene ricordato come una persona mite e socievole, sempre sorridente e gioviale, in sintesi una persona d’oro. In passato, proprio in veste di volontario, fu uno dei primi a partire per prestare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma dell’Aquila, nel 2009. Era anche un gran lavoratore, impegnato nel settore edile, e molto attaccato alla famiglia, e sapeva farsi apprezzare non solo per la sua innata simpatia, ma anche per sensibilità e generosità. In passato, durante l’Amministrazione guidata dall’ex sindaco Martini, aveva anche ricoperto l’incarico di segretario del Partito Democratico. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti costernati. L’amministrazione settempedana, il primo cittadino Rosa Piermattei, l’intero Consiglio comunale esprimono alla famiglia le più sentite condoglianze. I funerali avranno luogo oggi alle 14,15 partendo dalla sala del commiato "Il Tempio degli Angeli" per la chiesa di Santa Maria della Pieve.