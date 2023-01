Addio a Carlo Cingolani, ex capo ufficio tecnico: aveva 95 anni

All’età di 95 anni è venuto a mancare, nella tarda serata di ieri, l’ingegner Carlo Cingolani, una figura storica per la città di Civitanova, e anche di Recanati ove era nato. Cingolani si era trasferito a Civitanova nel 1959 e fino al 1994 ha diretto l’ufficio tecnico, sia dei lavori pubblici che di urbanistica. Trentacinque anni che hanno segnato lo sviluppo della città, che si avviava a diventare un centro aperto al turismo e all’accoglienza. Il lungomare sud, tanto per citare alcuni esempi, viale Moro e lo stadio polisportivo lo hanno visto in prima fila nella progettazione e nella direzione dei lavori, così come tante opere logistiche di cui la città era ancora priva. Cingolani è venuto a mancare alla clinica Villa dei Pini ove era stato trasferito dall’ospedale. Il 2022 è stato per lui particolarmente funesto. In giugno aveva perso la moglie Rosanna Foschi, sorella dell’ex ministro Franco. Nello stesso periodo era stato vittima di una caduta che gli aveva procurato un grave trauma al cranio, da cui si stava gradualmente riprendendo. Di recente aveva avuto anche una fastidiosa influenza. Iei sera il decesso. Cingoilani era stato anche presidente provinciale e regionale dell’Ordine degli Ingegneri. Lascia le figlie Cristina (avvocato) e Francesca (ginecologa), i generi Antonio e Alfredo, i nipoti Serena, Agnese, Carlo e Michele. I funerali si svolgerano domani alle 11 alla chiesa Maria Ausiliatrice.