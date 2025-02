Addio a Carlo Vissani. L’Anpi saluta: "l’ultimo partigiano"

L’Anpi saluta l’"ultimo partigiano di Tolentino", Carlo Vissani (foto a sinistra). Si è spento a Firenze, dove viveva da tempo. Ma è sempre rimasto nel cuore della sua città, Tolentino. Vissani, partigiano combattente della "201 Volante", aveva festeggiato i 100 anni nel 2023. "Qualche anno fa il ministro della difesa gli aveva conferito la medaglia d’onore – ricorda il presidente dell’Anpi tolentinate Lanfranco Minnozzi (foto a destra) –. Era molto conosciuto come maestro (come sua moglie, preside del villaggio scolastico di Tolentino). Esprimiamo cordoglio per la perdita dell’ultimo partigiano e vicinanza alla famiglia". Vissani lascia una figlia e i nipoti.