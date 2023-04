Addio a Cavalletti, ex maresciallo: aveva 73 anni

Oggi alle 14.30 viene celebrato a Treia, nel Santuario del SS. Crocifisso, il funerale di Giovanni Cavalletti (nella foto) conosciuto come Gianni, deceduto nel giorno di Pasqua, all’età di 73 anni, nella propria abitazione in frazione Grottaccia di Cingoli dove viveva con la famiglia. Lascia la moglie Maria, i figli Monica con Francesco, Michele con Agnese, i nipoti Valeria e Pierpaolo, i fratelli Luigi, Silvano, Angelo, i numerosi congiunti e parenti. Dopo le esequie, il feretro sarà tumulato nel cimitero della frazione Avenale di Cingoli. Molto conosciuto e stimato Cavalletti, maresciallo del Corpo forestale dello Stato, fino alla pensione aveva prestato servizio nel Cfs (Corpo forestale dello Stato, ndr) di Macerata, in cui è ricordato per l’ intenso impegno costantemente svolto e le sue apprezzate doti caratteriali.

g. cen.