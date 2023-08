Addio a Ciccola a Civitanova: Pasquale aveva 91 Anni

È venuto a mancare ieri, alla bella età di 91 anni, Pasquale Ciccola, carabiniere in congedo e fratello del Vincenzo, maresciallo scomparso due anni fa ed ex comandante della stazione dei carabinieri di Camerino. Pasquale è stato per anni socio dell’Anc (Associazione nazionale carabinieri) di Civitanova e Montecosaro. Lascia i figli Telemaco e Gaetana insieme ai quattro nipoti. Quando era in servizio attivo con l’Arma, svolgeva il servizio come motociclista. Il funerale avrà luogo questa mattina alle 9.30 presso la chiesa di San Giuseppe. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai suoi familiari.

Giuliano Forani