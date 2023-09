Addio a Claudia Germani a San Severino: la commerciante aveva 67 anni

San Severino piange la prematura scomparsa di Claudia Germani, storica commerciante di viale Eustachio, titolare del negozio di articoli da regalo Lineagermani, venuta a mancare all’età di 67 anni. Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha voluto far giungere alla famiglia la vicinanza dei settempedani tutti. Al marito, Paolo Mandorlo, geometra comunale da qualche anno in pensione, va anche l’affetto degli ex colleghi. Alle figlie Ludovica, Elisabetta e Beatrice l’abbraccio commosso. Vicinanza in questo momento di profondo dolore è stata espressa dal primo cittadino che ha voluto ricordare la signora Claudia come una "persona solare, sempre disponibile, di grande umanità e dotata di un amore immenso per il proprio lavoro e la famiglia". L’ultimo saluto a Claudia Germani oggi alle 15, nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Gli Angeli.