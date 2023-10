Addio a Concetti. Figlio del noto poeta Franco

All’età di 65 anni è scomparso Pierluigi Concetti (nella foto), figlio dell’indimenticabile poeta in vernacolo Franco Concetti, autore di versi pittoreschi ed esilaranti, che è stato anche per 40 anni consigliere comunale a Palazzo Sforza. Pierluigi ha lavorato nello studio contabile del padre, che si trovava in Via Cecchetti, di fronte al Palazzo Sagripanti. Entrambi hanno ammirato dal loro ufficio ­ quali testimoni oculari le "tombe romane" quando vennero effettuati gli scavi per il sottopassaggio ferroviario di via Buozzi. Pierluigi, che ora lavorava in una ditta privata, ha lasciato la moglie Carla, la figlia Laura e la sorella Ondina. Aveva continuato a conservare la memoria del papà, vero personaggio cordiale, conosciuto da tutti.

Ennio Ercoli