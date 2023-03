Addio a Conestà, padre di Natalia: "Splendida persona"

Civitanova e Montecosaro piangono Francesco Conestà, padre dell’attivista e politica locale Natalia. Conestà aveva 84 anni. Originario di Petriolo, si era trasferito in città, esattamente in contrada Piane Chienti, intorno agli anni ’60, svolgendo l’attività di agricoltore. "Era aperto a tutto e accentava le mie scelte di vita. Sempre accogliente, curioso di conoscere gli altri. Mi ha sempre aiutato ed una volta è anche venuto con me in Uganda". Il vicesindaco di Montecosaro Lorella Cardinali: "Una splendida persona. Condoglianze".