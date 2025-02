Addio a Corallini, storico barista

Lutto al bar Centrale. È morto Carlo Alberto Corallini, lo storico titolare. Aveva 73 anni e l’altra notte se ne è andato a causa di un malore. Una figura familiare la sua, soprattutto per chi frequentava la piazza – il bar è affacciato sul vialetto sud – e per chi amava il buon caffè, perché la qualità della sua tazzina era rinomata.

Ha gestito il locale con un garbo di altri tempi e di quello spazio ha anche fatto, lui che era un appassionato di arte, una sorta di galleria offrendo ad artisti che apprezzava la possibilità di esporre i loro quadri. Ma il bar Centrale era pure uno snodo di incontri e un punto di riferimento per appassionati di calcio, soprattutto dei colori della Roma, perché lui era tifosissimo della squadra giallorossa.

Aveva gestito per un certo tempo anche il bar interno al cineteatro Rossini. Un uomo che amava Civitanova e che si crucciava quando qualcosa non andava, specie ogni volta che vedeva trascurata la piazza e non sono state poche le volte che si è lamentato delle mancate manutenzioni alla fontana dei giardini.

Lascia la moglie Marilena e la figlia Daniela. La salma dalla Casa del commiato di via De Amicis muoverà questa mattina verso la chiesa di San Pietro, dove alle 11 si terrà il funerale.