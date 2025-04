Addio a Coscia, era il custode dei gatti

Il custode dei gatti di Palazzo ducale non c’è più. È morto infatti Sergio Coscia, detto "lo roscio" per il colore dei suoi capelli. Si è spento ieri all’alba, a 79 anni.

Per tanta parte della sua vita si è preso cura della numerosa colonia felina che prospera dentro al Palazzo ducale affacciato sulla piazza centrale di Civitanova Alta. Accudiva e nutriva a sue spese i gatti che con lui avevano un rapporto speciale e uno, in particolare, negli ultimi tempi si era molto affezionato e così lo si vedeva spesso sotto le logge del municipio con il micio in braccio.

Sergio Cosci era anche una sorta di responsabile della piazza. C’erano giorni che, con una pettorina indosso, si preoccupava di gestire i parcheggi in modo che le auto non intralciassero il transito. Lo faceva da volontario e distribuendo cortesia e sorrisi. Un personaggio a cui non si poteva non voler bene. Adesso la piazza della città alta senza di lui sarà un po’ più vuota. Lascia il pronipote Andrea con Michela e la piccola Maria Luce.

La salma si trova nella Sala del commiato San Marone in via De Amicis che oggi, giorno di Pasqua, sarà aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20. Domani il funerale si svolgerà alle 10 nella chiesa di San Paolo, sulla piazza di Civitanova Alta, e a salutarlo ci saranno anche i suoi amati gatti, con le tantissime persone che gli volevano bene.

l. c.