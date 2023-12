Addio a Dominella, volto storico del calcio locale

Appignano in lutto per la morte di Pierino Dominella (nella foto), volto storico dell’Appignanese calcio e presidente della bocciofila locale. Aveva 63 anni. Lascia la mamma Argentina, le sorelle Donatella e Giuseppina, i cognati Franco e Luciano, i nipoti e i pronipoti. Il funerale si svolgerà oggi, alle 15, nella chiesa di Gesù Redentore. Dominella è stato presidente e, per anni, anche dirigente dell’Unione sportiva Appignanese calcio che ora si stringe alla famiglia. Ha voluto lasciare un ricordo anche il consigliere Luca Buldorini: "La vita è un viaggio che ti permette di fare amicizia con molte persone sulla tua strada. Ma solo in pochi saranno in grado di rimanere nel tuo cuore per sempre. Tu sei uno di quelli. Mi mancherai", ha scritto per ricordare Pierino, per tutti Piero.