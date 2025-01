Addio a don Alberto Spito: "Lo portiamo nel cuore"

Commozione e cordoglio a Civitanova per la scomparsa – all’età di 78 anni – dell’amabile don Alberto Spito, dal 2003 parroco nella Città Alta della Collegiata di San Paolo.

Nato a Monteleone di Fermo nel 1946, don Alberto da qualche anno si era ritirato per motivi di salute – dopo aver seguito gli ultimi restauri della chiesa – nel seminario arcivescovile di Fermo, dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale si svolgerà domani alle 10.30 nella cattedrale di Fermo. La funzione sarà concelebrata dall’arcivescovo Rocco Pennacchio, con i sacerdoti non solo di Civitanova.

Dopo l’ordinazione, nel 1970, don Alberto aveva ricoperto molti incarichi: è stato assistente in seminario, poi parroco a Fermo nel 1982, quindi a Corridonia nel 1988, valorizzando anche con una pubblicazione coordinata da Germano Liberati la splendida Pinacoteca. In Diocesi è stato anche assistente dell’Azione cattolica. Ha seguito i ragazzi dell’Acr anche a Civitanova, con l’aiuto di giovani responsabili. Arrivato a Civitanova ha celebrato e curato altresì le chiesette fuori le mura (San Savino e Santa Maria degli Angeli), ha fatto riordinare il prezioso archivio parrocchiale, affidandone l’incarico allo storico Antonio Eleuteri e ha fatto restaurare antichi registri, con l’aiuto generoso del Rotary Club di Civitanova. Ancora, ha seguito, accompagnato e incoraggiato la Confraternita del Sacramento attiva dal 1523, dove celebrava al sabato pomeriggio e in occasione della festa della Candelora. Per la festa di San Marone e la processione in mare guidava le preghiere sullo scafo di turno che trasportava l’urna del patrono.

Alla vigilia del 18 agosto 2017, con gli altri parroci di Civitanova si recò a Palazzo Sforza, dove incontrò il sindaco e la giunta, donando tre libri di Papa Francesco, richiamando la necessità di avere l’attenzione per i più deboli in una città di 43mila abitanti, che vive le problematiche delle moderne città più grandi.

Don Alberto Spito aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio a maggio del 2020, allorché si ritornò a celebrare la messa delle 11 in chiesa dopo il lockdown. Al termine della funzione l’attivo comitato parrocchiale espresse a don Alberto gratitudine per il servizio pastorale condotto sempre con impegno, con il sorriso e la disponibilità nei confronti della comunità.

"Tutta la città e ancor più Civitanova Alta – ha commentatp Aldo Foresi, presidente della Pro Loco – è riconoscente per quanto ha fatto per noi. Portiamo tutti don Alberto nel cuore".

Ennio Ercoli