Addio a don Claudio Morganti. Proclamati due giorni di lutto

Ha chiuso i suoi occhi buoni nella notte tra domenica e ieri, intorno alle 2, don Claudio Morganti, parroco di Loro Piceno e Sant’Angelo in Pontano, e direttore dell’Ufficio diocesano della pastorale per la famiglia. Aveva 69 anni ed era malato da tempo. Nato a Loro Piceno l’8 dicembre 1955, era stato ordinato presbitero il 15 maggio 1982 da monsignor Cleto Bellucci. Da allora aveva ricoperto vari incarichi: era stato insegnate di teologia morale all’Istituto teologico marchigiano, nella sezione di Fermo, e all’Istituto superiore di scienze religiose sempre a Fermo; dal 2000 ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Ufficio diocesano della pastorale per la famiglia e dal 2018 quello di vicario foraneo di Corridonia. Sempre dal 2018 è stato membro del consiglio presbiterale diocesano. Guidava la parrocchia di Santa Maria a Loro Piceno dal 1995 e quella di SS. Salvatore a Sant’Angelo in Pontano dal 2019, entrambe sotto l’arcidiocesi di Fermo.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa parrocchiale di Santa Maria in Piazza a Loro Piceno, dove oggi alle 15 sarà celebrato il funerale. Tante persone si sono strette al fratello Fernando, alla sorella Elide e ai nipoti. Il sindaco Robertino Paoloni ha proclamato due giorni di lutto cittadino, ieri e oggi. "In segno di lutto, durante queste giornate le bandiere saranno esposte a mezz’asta – spiega l’amministrazione –. La cittadinanza, le attività e le associazioni sono invitate a unirsi in raccoglimento e silenzio, sospendendo le attività dalle 14 alle 17 di oggi". "Buon viaggio Don – scrivono i parrocchiani –. Sei stato presente in così tante vite, continua a proteggerci e a pregare per noi".