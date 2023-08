Addio a don Eraldo Pittori, cappellano militare

di Lucia Gentili

"È tornato tra le braccia del Padre" don Eraldo Pittori, 79 anni, di cui 56 di sacerdozio, cappellano militare in congedo, con il titolo onorifico di monsignore. Un religioso conosciuto e amato in tutto il territorio, appassionato di sport e di arte. Si è spento nella notte tra mercoledì e ieri alla casa di riposo di Tolentino, dove si trovava da fine luglio. Aveva celebrato la sua prima (e ultima) messa in struttura domenica scorsa, sentendo quanto gli ospiti ne avessero bisogno. "Un gran signore – lo ricorda il direttore generale dell’Asp (Azienda servizi alla persona) Laila Cervigni – una persona squisita, molto volitiva. Normalmente, all’arrivo, accolgo sempre chi entra in struttura; nel suo caso ero riuscita a farlo solo il giorno dopo. Ma si era scusato lui con me per non essere venuto a salutarmi. Mi aveva colpito. E poi si era messo a disposizione per dire messa". Le sue condizioni di salute purtroppo negli ultimi giorni erano peggiorate. Don Vincenzo Finocchio, suo grande amico, mercoledì sera è andato da lui per l’unzione dei malati. "Siamo nati entrambi ad Apiro – racconta quest’ultimo – e cresciuti insieme, anche se lui era un po’ più giovane di me. La preparazione è avvenuta per tutti e due al seminario di Camerino ed entrambi abbiamo detto la prima messa in parrocchia, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, nella chiesa di Sant’Urbano (ex collegiata di Apiro). Era speciale nel coltivare le amicizie, amava lo sport, in particolare il calcio; tra l’altro era diventato anche padre spirituale della squadra del Cittadella (in provincia di Padova). Collezionava oggetti d’antiquariato, calici, aveva gli scaffali pieni di libri stampati. Mi aiutava in parrocchia a Caldarola la domenica e l’ultima messa che ha concelebrato a Pievefavera è stata in occasione delle nozze d’oro di una coppia. Era il mio braccio destro anche quando ero direttore dell’Appennino Camerte". "Don Eraldo ha servito la Chiesa – dice l’arcivescovo di Camerino-San Severino Francesco Massara –, l’ha amata in ogni servizio a cui è stato chiamato, esprimendo nella sua grande intelligenza uno spirito di dedizione verso le persone a lui affidate. A lui va il nostro grazie e la nostra preghiera, certi che dal cielo continuerà a seguire la nostra diocesi con uno sguardo di profondo amore". Centinaia e centinaia i messaggi di affetto da parte di amici e fedeli per don Eraldo. Era stato parroco a San Severino, collaboratore parrocchiale a Sarnano, Belforte, Caldarola e a San Maroto in Valfornace. In tutti aveva lasciato un bel segno. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Croce Verde Servizi a Macerata e l’ultimo saluto è fissato per domani alle 9.30 all’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra.