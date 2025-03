Addio a don Lino Pieragostini: "Punto di riferimento per tanti"

Ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Morrovalle la scomparsa di don Lino Pieragostini (foto), venuto a mancare ieri a 86 anni. Per oltre 40 anni è stato un punto di riferimento e parroco del Sacro Cuore di Gesù, Chiesa dell’Emmanuele, di Trodica, un incarico ricoperto fino al 2023 quando passò il testimone a don Paolo Canale. Sono stati tanti i messaggi di cordoglio a lui dedicati, a cui si è unito il sindaco Andrea Staffolani. "Ho vissuto don Lino come parroco sin da primi anni della mia vita e mi ha visto crescere – ha raccontato –. Una persona che ha dato tanto alla comunità, crescendo diverse generazioni ed è stato lui ha dare una svolta quando ci fu il passaggio dalla chiesa del Sacro Cuore a quella dell’Emmanuele. Ha trasmesso valori importanti e ha lasciato un segno indelebile in ognuno di noi". "Un grande uomo che ci ha guidati in tantissimi momenti importanti della vita – lo ha ricordato la Bocciofila Morrovalle –. Riposa in pace Don e grazie di averci accompagnati in questo breve ma intenso viaggio". La salma sarà esposta nel pomeriggio di oggi presso il Centro funerario Sforza di Villa San Filippo mentre il rito funebre sarà celebrato domani, alle 15, nella Chiesa dell’Emmanuele di Trodica.