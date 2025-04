Addio a don Pacifico Marinà, decano dei parroci della diocesi

È stato celebrato ieri nella chiesa di San Domenico il funerale di don Pacifico Marinà (nella foto con Papa Francesco), uno dei sacerdoti più anziani della diocesi di Camerino-San Severino, a lungo parroco di molte frazioni del territorio settempedano. A cominciare da Serralta, dove la scorsa estate aveva festeggiato i suoi 90 anni assieme a familiari, amici e ad altri sacerdoti della vicaria. È venuto a mancare proprio nel giorno della vigilia di Pasqua, momento in cui i fedeli pregano e ringraziano per il passaggio dalla morte alla vita eterna. Le esequie, molto partecipate dalla comunità locale, sono state presiedute dal cardinale Edoardo Menichelli: "Celebro questa liturgia con profondo dolore – ha detto – perché Pacifico mi era amico, confratello nel sacerdozio, anche se poi la vita ci ha separato. Quando ci si incontrava era sempre un incontro fra grandi amici". La notizia della scomparsa di don Pacì (come amichevolmente lo chiamavano tutti coloro che lo conoscevano bene) è stata data dal fratello Tullio e dai nipoti Patrizia, Maria Grazia e Domenico. Accanto a loro, in chiesa, molti parrocchiani di Serralta: "Carissimo don Pacì, ci dispiace tantissimo… – hanno scritto –. Ti stringiamo a noi con un abbraccio pieno di grazie. Sei stato un grande esempio di umanità e speranza per tutti noi".