Addio a Fabio Gaetani, storico commerciante dall’anima gentile

È morto Fabio Gaetani, aveva 82 anni e con lui se ne va un altro commerciante storico, della generazione delle mercerie dei Pico. Per decenni – con la moglie poi scomparsa per un male incurabile – ha gestito l’attività in corso Umberto. La vetrina della merceria era sempre colorata e lui era un commerciante vecchio stampo, elegante e infinitamente gentile. Lascia il figlio Roberto, la nuora Lidia, i nipoti e la pronipote, e il fratello Franco. Il funerale sarà domani alle 10 al Cristo Re, partendo dalla Sala del commiato di San Marone.