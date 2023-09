Addio a Fortunato Rombini, il "pescatore romantico" di Porto Recanati

Porto Recanati piange il suo "ultimo pescatore romantico", così come in tanti lo chiamavano. Si è spento ieri mattina all’ospedale di Recanati, dove era ricoverato, Fortunato Rombini (nella foto), per tutti più semplicemente "Solfamì", portorecanatese doc e pescatore per tutta la vita con l’associazione Piccola Pesca. L’uomo aveva 68 anni ed è morto a seguito di una brutta malattia, che aveva scoperto appena due mesi fa. Discendete di una storica famiglia di pescatori, aveva iniziato questo mestiere fin da ragazzino ed era molto conosciuto in paese. E diversi sono stati gli amici che fino all’ultimo gli sono stati accanto, fra cui Stefano Guerini. "Una brava persona, legata al mondo della nostra pesca, goliardica, simpatica, pronta alla battuta, come del resto è nel dna di noi portorecanatesi – lo ha ricordato su Facebook un amico -. Ciao Pippetto, mi mancheranno le nostre chiacchierate e il nostro saluto, quasi giornaliero, al bar del bocciodromo". "Porto Recanati e soprattutto il nostro ambiente di pescatori e pescivendoli, perde una persona onesta, generosa, lavoratrice e simpatica – è invece il commento apparso sulla pagina social Città di Porto Recanati -. Ci mancherai caro". L’uomo lascia la moglie Franca. Il funerale oggi, alle 15.30, nella chiesa di San Giovanni Battista.

Giorgio Giannaccini