Addio a Franceschetti "Amico e maestro di vita"

di Chiara Gabrielli

Addio a Giorgio Franceschetti, storico artigiano e commerciante del centro storico: aveva 74 anni, già da qualche tempo non stava bene. Lo piangono i colleghi e gli amici, rattristati, ieri mattina, alla notizia della sua scomparsa. Per tutti una persona sempre gentile e allegra, un compagno di vita, per tanti altri un maestro dell’arte dei metalli preziosi e un maestro di vita. In via Crescimbeni, oltre al negozio, molto conosciuto il suo laboratorio, dove ha formato negli anni tanti ragazzi. "Tra questi c’ero anch’io – racconta Sandro Nocelli, che ha la bottega in via Cassiano da Fabriano –, sono andato da lui quando avevo 16 anni e ci sono rimasto per un paio di decenni. Per me è stata una figura importantissima sia dal punto di vista lavorativo che umano. Era una persona speciale, speciale davvero. Mi ha dato moltissimo, una persona così brava nel suo lavoro è difficile da trovare, pochi conoscono quest’arte come la conosceva lui – prosegue Nocelli –. Mi ha insegnato il mestiere e non posso che ringraziarlo. Per me è stato un maestro di vita, un bravissimo maestro di vita. Perderlo è un immenso dispiacere". "Oltre che un collega, perdiamo un amico – dicono Anna Antognozzi e Federica Graziani della gioiellieria Cappelloni –, lo conoscevamo da sempre, si andava insieme alle fiere. In passato aveva il laboratorio e il negozio con lo zio vicino all’ex Upim. Poi, qui in centro ci incontravamo spesso, aveva sempre la battuta pronta. Giorgio era una persona squisita, che dispiacere averlo perso". Lo ricorda con affetto anche Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa: "L’oreficeria a Macerata era Franceschetti – sottolinea –, era un punto di riferimento in città nel suo settore e un bravissimo insegnante". "Con lui se ne va una figura rappresentativa del suo settore e del centro storico – le parole di Cristina Cappelletti del Bazar 48 –, era un artigiano di quelli veri. Ci si incontrava molto spesso, di solito lo si vedeva in laboratorio, era quello il suo posto". "Finché il bar qui vicino era aperto (la Tazza d’oro in via Lauri, ndr), ci si incontrava lì – raccontano le ragazze di Calzedonia –, era una persona buona, salutava sempre, era gentile". Anche una commessa di un negozio vicino lo ricorda come un "pezzo portante del centro storico, lo vedevo spessissimo, sempre con quel suo cappellino col ponpon. Passeggiava per queste vie, avanti e indietro. Ci dispiace molto sapere che non c’è più". Giorgio Franceschetti lascia la moglie Biancarosa, i figli Cecilia e Gaetano, il genero Antonello, il nipotino Riccardo, il fratello Giovanni e la sorella Sandra, che ha con il marito il negozio di cappelli poco più su (Travaglini, anche questo ieri rimasto chiuso). Il funerale si terrà oggi alle 15.30 nella chiesa di Santa Croce.