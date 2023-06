Addio a Francesco Fiaccarini, ex direttore della Serima

Si sono svolti ieri pomeriggio, presso la chiesa di San Gabriele, i funerali di Francesco Fiaccarini, per anni direttore della Serima, il Servizio di riscossione tributi della provincia di Macerata, operativo per molti anni a Civitanova. Fiaccarini, persona cordiale e molto stimata, aveva 87 anni e da diverso tempo versava in precarie condizioni di salute. Lascia le figlie Claudia, Sandra e Giuliana, il fratello Angelo e diversi nipoti. Tra cui anche Roberto Fiaccarini, giornalista in servizio per tanti anni nelle redazioni di Macerata e Ascoli Piceno, e oggi a guidare la redazione di Pesaro. A lui e alla sua famiglia le condoglianze della nostra redazione.

g. f.