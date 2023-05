Addio a Freddara, storico titolare dal pub Asterix

Ha lottato tanto senza demordere Fabrizio Freddara, che si è spento a 64 anni e che lascia la cara moglie Laura Pennesi, i figli Chiara e Gabriele e i nipotini. Storico titolare del pub Asterix che aprì nel 1982 in piazza Garibaldi. Le difficoltà ci sono state ma neanche il sisma del 2016 lo ha fermato, quando con l’inagibilità del locale ha riaperto in un gazebo per poi ritrovarsi al Sottocorte village. "Per oltre 40 anni hai reso uniche tante delle nostre serate, in un luogo dove, grazie al tuo lavoro, sono nati amicizie, progetti, amori, attività", scrive il rettore Unicam, Claudio Pettinari.