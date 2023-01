Addio a Gattari, una vita nel volontariato

di Giorgio Giannaccini

La città di Potenza Picena piange la scomparsa di Enrico Gattari, tra i fondatori della locale Protezione civile ma anche cacciatore e presidente provinciale dell’associazione ambientale "Caccia Sviluppo e Territorio". Aveva 62 anni e si è spento ieri mattina nella clinica Villa Pini di Civitanova, dove era stato ricoverato per via dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Da tempo combatteva contro un brutto male, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Gattari era molto conosciuto nella frazione costiera di Porto Potenza, dove era nato e cresciuto. Per tanti anni aveva lavorato, in città, come operaio nella fabbrica della Ceramica Adriatica. Ma soprattutto aveva dato il meglio di sé nel mondo del volontariato. Grande appassionato della natura e della caccia, da diverso tempo era presidente provinciale dell’associazione "Caccia Sviluppo e Territorio". E proprio lui, negli ultimi tre anni, aveva segnalato e denunciato la presenza dei lupi nelle campagne portopotentine, esprimendo preoccupazione. Ma non solo, perché si era pure distinto nella Protezione civile, tant’è che nel 2014 era stato tra i fondatori del gruppo comunale ed era poi diventato vice coordinatore, ruolo che ricopriva tuttora. Tra l’altro, lui era stato uno di quei tanti volontari che si recarono a Visso e Ussita, per prestare soccorso alla popolazione dopo il sisma del 2016. "Un amico d’infanzia con il quale sono cresciuto, oltreché una persona sempre disponibile – lo ricorda Carlo Carlini, coordinatore del gruppo potentino di Protezione civile –. L’ho voluto fortemente come mio vice, perché mi ha trasmesso molte conoscenze ed era il mio braccio destro". Anche l’amministrazione comunale ha espresso, sui social, "profondo cordoglio per la prematura scomparsa del vice coordinatore della Protezione civile locale, Enrico Gattari. Una colonna portante, impegnato sul campo sin dal 2014, anno di fondazione del nostro corpo volontari. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze". Gattari lascia la compagna Savina Tartabini e il fratello Luigi. Il funerale questo pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa Corpus Christi di Porto Potenza.