Addio a Giacomo Cognigni, storico autista della Croce Verde

Si è spento Giacomo Cognigni (nella foto), storico autista soccorritore, deceduto a causa di una malattia all’età di 80 anni. In città era noto per la sua attività nella Croce verde: arruolato già negli anni ’70, aveva terminato la sua carriera lavorativa nel 1998, trasmettendo l’esperienza e le conoscenze acquisite ai nuovi autisti dell’associazione. Qualcuno, per questo, è arrivato a definirlo "una pietra miliare per generazioni di militi". "La Croce verde di Civitanova – ha scritto l’associazione – si stringe nell’immenso dolore per la scomparsa di Cognigni. Le più sentite condoglianze ai familiari". Tra le tante dediche c’è anche quella tributata dall’ex assessore Maika Gabellieri, che l’ha definito "parte della storia della Croce verde che ricorderemo sempre". L’associazione ha voluto ribadire le proprie condoglianze in un manifesto funebre. Cognigni abitava nella zona di Santa Maria Apparente, dove era molto conosciuto e nella cui chiesa, ieri mattina, si sono svolti i funerali. Lascia la moglie Alderica, la figlia Letizia, il genero Carlo, il nipote Filippo.

Francesco Rossetti