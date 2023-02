Addio a Giorgio Capitanelli, ex operaio comunale e sportivo

Estroverso, sorridente e soprattutto gran combattente, fino a ieri pomeriggio, quando si è arreso al brutto male con il quale combatteva da tempo. Porto Recanati piange la scomparsa di Giorgio Capitanelli, storico operaio del Comune, ma anche ex calciatore e allenatore per svariate generazioni di portorecanatesi e non solo. Domenica avrebbe compiuto 55 anni. Molto conosciuto in paese, aveva cominciato a lavorare per l’ufficio tecnico comunale verso la metà degli anni Novanta e aveva continuato fino all’insorgere della sua malattia. Ma era noto pure nell’ambito calcistico. Da giovane era arrivato a giocare in Promozione, con le casacche del Portorecanati e Sirolo. Poi la lunga carriera da allenatore, specialmente nelle giovanili, con Portorecanati, Numana e gli ultimi dodici anni al Villa Musone Calcio. "In questo lungo tempo ha seguito tutte le categorie delle giovanili, arrivando fino alla prima squadra in Promozione – lo ricordano quelli del Villa Musone Calcio –. Riusciva a far giocare qualsiasi ragazzo, anche il meno portato. Un carattere esuberante, che sapeva trasmettere passione a chiunque". "Ciao eterno ragazzo, sempre pronto ad abbracciare le sfide – è il commento dell’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi –. E quando eri libero dal lavoro, sempre pronto a dedicarti ai ragazzi, con il calcio nel cuore". Cordoglio anche dal sindaco Andrea Michelini: "Ci mancheranno la sua gioiosa voglia di vivere, il suo modo sempre cordiale di porsi verso tutti, la sua affabilità e umanità". L’uomo lascia la moglie Barbara, i figli Andrea, Francesco e Anna Sofia, gli zii Piero e Anna. Il funerale domani, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista.