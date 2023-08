Addio a Giovanni Paoltroni di Recanati, chiesa piena al funerale

Si è svolto ieri alle 10, nella chiesa di Cristo Redentore di Villa Teresa, il funerale di Giovanni Paoltroni, il recanatese di 64 anni, residente a Chiarino, frazione di campagna di Recanati, morto tragicamente sabato pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale dei Pali in località Bellaluce. Tanti gli amici e i conoscenti che si sono stretti intorno alla famiglia di Paoltroni confortando i tre figli, Luca, Selene e Ayan, la compagna Daniela e i fratelli Luigi e Gianna, quest’ultima gemella del 64enne. La salma, al termine della cerimonia funebre, è stata tumulata al civico cimitero. Dagli accertamenti fatti sul luogo dell’incidente sembra che sia stata l’auto guidata da Paoltroni, una Fiat Multipla, che si stava dirigendo verso Recanati, ad invadere l’altra corsia dove stava sopraggiungendo dal senso opposto di marcia una Hyundai con 5 ragazzi a bordo. Per fortuna solo per due di loro, feriti gravemente, è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale Torrette di Ancona. Dagli esami eseguiti, invece, sul corpo dell’uomo – che soffriva di diabete – sembra che la causa della morte possa farsi risalire a un improvviso arresto cardiocircolatorio che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto.

ast. t.