Addio a Gironi, in prima linea per l’antifascismo

Un altro lutto colpisce San Severino. Si tratta di Sergio Gironi, 77 anni, già presidente della sezione Anpi Capitano Salvatore Valerio dal 2015 al 2020 e membro del comitato provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Nato a Milano, Gironi si era trasferito da anni a San Severino, che amava tantissimo e dove aveva deciso di vivere con la moglie, Francesca Mauri. La sua vita è stata segnata dall’impegno civile e dalla passione per la memoria storica e i valori della Resistenza, che ha difeso e promosso con determinazione all’interno dell’Anpi raccogliendo il prezioso testimone di Bruno Taborro.

Il sindaco Rosa Piermattei, a nome dell’amministrazione e della comunità settempedana, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo come "un uomo di grande cultura e dedizione, sempre in prima linea nella difesa dei valori democratici e antifascisti". In molti ricordano Gironi per il suo straordinario modo di porsi nei confronti delle persone, per il suo saluto gentile e la sua estrema educazione, per la sua capacità di far comprendere a ognuno il senso della storia e il peso degli eventi del passato. San Severino perde una figura di riferimento per la memoria locale e nazionale, un uomo che ha dedicato la sua vita a mantenere vivo il ricordo e l’insegnamento della Resistenza. Sarà possibile rendere omaggio alla salma alla sala del commiato "Il tempio degli angeli", in via D’Alessandro 13, dalle 8 alle 20.